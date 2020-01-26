وظائف إدارية شاغرة بشركة المراعي في عدد من التخصصات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة المراعي، المتخصصة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين.

وتأتي الوظائف لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في محافظة الخرج.

وجاءت الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف موارد بشرية – الزراعة «الخرج»: شهادة الدبلوم في تخصصات: «الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال».

. محلل وظيفي «الرياض»: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي، أو أي مجال ذي الصلة.

يمكن التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يناير 2020، عبر الرابط التالي: هنـــا.