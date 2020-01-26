مقتل طفلة عمرها 3 سنوات علي يد زوج والدتها 

القاهرة(صدى):

كشف أب تفاصيل مروعة عن قتل ابنته على يد زوج والدتها في مصر، قائلا:” إن زوج أمها قتلها بعد تعذيبها، ووالدتها اشتركت معه فى تعذيب ابنتي بطريقة مروعة”.

وأوضح الأب المكلوم علي ابنته خلال التحقيقات أنه طلق زوجته بعد تهديدات تلقاه من جاره “المتهم في قتل ابنته”، لافتا:”ظلت ابنتي في حضانة أمها حتى بعد الزواج، ولم أشاهدها إلا مرتين قبل وفاتها بشهور”.

وفي السياق ذاته، اعترفت ربة منزل على زوجها بأنه هو من قتل ابنتها البالغة من العمر 3 أعوام بعدما تسبب في طلاقها من والد ابنتها بعد عشرة دامت 3 سنوات.