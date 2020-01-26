قنصلية المملكة في قوانجو الصينية تدعو المواطنين للمغادرة

بكين(صدى):

دعت قنصلية المملكة في مدينة قوانجو الصينية، اليوم الأحد، المواطنين في جمهورية الصين إلى مغادرة البلاد لمن يرغب في ذلك حفاظًا على سلامتهم بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

وقالت القنصلية في بيان لها: ” حرصًا من القنصلية على سلامة كافة المواطنين ونظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا الجديد في جمهورية الصين الشعبية، تأمل القنصلية من كافة المواطنين المتواجدين في الصين بالمغادرة لمن يرغب في ذلك حفاظًا على سلامتهم”.

وأضافت: ” تأمل القنصلية من المواطنين في المملكة والراغبين بالقدوم إلى الصين لأي غرض كان عمل أو دراسة أو زيارة بالتريث في ذلك حفظ الله الجميع من كل مكروه ” .