إتاحة تقسيط المشتريات على 12 شهرًا لدى «زين»

الرياض(صدى):

يلجأ البعض إلى شراء بعض المنتجات بالتقسيط لأسباب مختلفة، وقد أُتيح تقسيط المشتريات لدى شركة زين للاتصالات عند الدفع ببطاقة ائتمان بنك البلاد.

ويمكن للمستفيد أن يُقسط مشترياته لمدة تصل إلى 12 شهرًا بدون فوائد أو رسوم، على ألا تقل قيمة المشتريات عن 1000 ريال، وكذلك يمكنه القيام بأقساط لأكثر من عمليات واحدة.

وتشترط تلك الخدمة على المستفيد ألا تتجاوز الحد الائتماني للبطاقة، إذ لن يتمكن العميل من تحويل مشترياته إلى اقساط إذا كانت العملية أعلى من ذلك الحد.

كما أنه لن يتمكن من تحويل مشترياته إلى أقساط إذا أضاف مبالغ إضافية إلى بطاقته قبل أو بعد عملية الشراء.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من تلك الخدمة، تقديم طلب عبر الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــا