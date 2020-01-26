الصدر يقرر إلغاء مظاهرات مناهضة لأمريكا تجنبا لـ«فتنة داخلية»

بغداد(صدى):

أعلن مكتب الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر عن إلغاء المظاهرات التي دعا إليها في وقت سابق اليوم الأحد ضد الولايات المتحدة في بغداد ومدن أخرى، وذلك «لتجنب فتنة داخلية».

وكان مكتب الصدر قد أعلن إلى المظاهرات، وقال: «ندعوكم اليوم إلى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأميركية وأذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن القائد السيد مقتدى الصدر».

استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي، لتفريق متظاهرين في العاصمة وجنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مواجهات مع المحتجين العازمين على مواصلة حراكهم.

وقُتل أكثر من 15 شخصاً في الوقت الذي كثف فيه النشطاء المناهضون للحكومة عمليات إغلاق الطرق والاعتصامات، بينما سعت قوات الأمن إلى إنهاء الحملة.

بينما أعادت السلطات فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية بحسب ما أفاد به مراسلو «الوكالة الفرنسية للأنباء»، وأكّدته الحكومة، مما أثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة وفض الاحتجاجات المطلبية المستمرة منذ نحو أربعة أشهر.

وفي العاصمة، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي في محاولة لتفريق تجمعات صغيرة في ساحتي الخلاني والوثبة، القريبتين من معسكر الاحتجاج المركزي في ساحة التحرير وسط العاصمة.