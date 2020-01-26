بالفيديو.. حالات يحق للمرأة فيها فسخ عقد النكاح والحصول على كل حقوقها
كشف خالد الفاخري مستشار قانوني متخصص في حقوق الإنسان عن الحالات التي يحق للمرأة فسخ عقد النكاح والحصول على كل حقوقها وتجنب الخُلع، مضيفا:” بإمكان المرأة التقدم لمحكمة الأحوال الشخصية لطلب فسخ عقد النكاح لعدم التزام الزوج بتوفير اشتراطات عقد النكاح”.
قال الفاخري خلال حواره في برنامج “سيدتي”:”
الشرع مكن المرأة من حقها في فسخ عقد النكاح”، لافتا:” في حال إنها ما توثق السلبيات التي تخص الزوج بشأن عقد النكاح سواء كان فيه اشتراطات أن المرأة تعمل وتستكمل تعليمها وإعطائها مصروفها”.
وشدد الفاخري:” المهر حق للمرأة وحدها؛ ولا يحق لولي أمرها أن يحدد مهرها دون رضاها”.
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