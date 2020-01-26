بالفيديو.. حالات يحق للمرأة فيها فسخ عقد النكاح والحصول على كل حقوقها 

حمود العنزي(صدى):

كشف خالد الفاخري مستشار قانوني متخصص في حقوق الإنسان عن الحالات التي يحق للمرأة فسخ عقد النكاح والحصول على كل حقوقها وتجنب الخُلع، مضيفا:” بإمكان المرأة التقدم لمحكمة الأحوال الشخصية لطلب فسخ عقد النكاح لعدم التزام الزوج بتوفير اشتراطات عقد النكاح”.

قال الفاخري خلال حواره في برنامج “سيدتي”:”

الشرع مكن المرأة من حقها في فسخ عقد النكاح”، لافتا:” في حال إنها ما توثق السلبيات التي تخص الزوج بشأن عقد النكاح سواء كان فيه اشتراطات أن المرأة تعمل وتستكمل تعليمها وإعطائها مصروفها”.

وشدد الفاخري:” المهر حق للمرأة وحدها؛ ولا يحق لولي أمرها أن يحدد مهرها دون رضاها”.