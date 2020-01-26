استعيدي رشاقتك بعد الحمل والرضاعة بخطوات بسيطة

أميرة خالد(صدى):

تتأثر نفسية الكثير من السيدات، مع زيادة الوزن وترهل الجسم بعد الحمل الحمل المتكرر والولادة والرضاعة.

ويمكن للمرأة استعادة قوامها بعد الحمل والولادة والرضاعة، من خلال خطوات بسيطة منها تناول الفيتامينات في فترة الحمل، لأنها تفيد الأم والجنين، كما يجب تجنب الأدوية تقفل شهيتها حتى الانتهاء أولا من الحمل وفترة الرضاعة الطبيعية وبعد أن يمر عليها 6 أشهر.

وعلى المرأة التي تعاني من انبساط عضلات البطن تنشيط هذه العضلة بالحركة، واستخدام المادة الفعالة التي تفتت وتكسر هذه الدهون مع وضع الكريم الذي يشد الجسم وينحت القوام، ولكن كل هذا بعد انتهاء فترة الرضاعة.

وأما المرأة التي تعاني من مشكلة الشهية المفتوحة، فيتم حل مشكلتها بأعشاب الكروميوم والكريز والراسبيري لما لهما من خواص ترفع من عملية الحرق.

ويجب أن يكون تركيز الراسبري 6000، وهي النسبة المصرح بها دوليا حتى يفتت الدهون أو يعيد توزيعها مرة أخرى، مع وجود حركة حتى لو بسيطة.