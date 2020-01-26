المسند: موجة برد قارس تجتاح عدة مناطق بالمملكة وذروتها غدا 

علي القحطاني(صدى):

قال عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم إن موجة البرد القارس لم تنته بعد وذروتها الليلة وصباح يوم غد.

وتوقع المسند أن تبلغ مساحة الصفر المئوي الجغرافية نحو 600 ألف كم2، موضحا أنها تشمل عدة مناطق منها الجوف، حائل، القصيم وأجزاء من الحدود الشمالية، تبوك، الرياض.

ونشر المسند عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” خريطة توضح مساحة وموضع الصفر المئوي لسطح التربة عند الساعة السابعة صباح يوم غد، معتبرا أنها أشد برودة من درجة الحرارة على إرتفاع مترين، وهو الارتفاع القياسي في محطات الرصد.