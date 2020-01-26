باحث فلكي:طقس المملكة مستقر بعد انحراف المنخفض القطبي المركزي

رافع فريح(صدى):

أكد بمشيئة الله، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، “ماجد بن ممدوح” ،الباحث الشرعي في العلوم الفلكية والحساب بأن وضع الطقس في المملكة اليوم الأحد مستقر في برودته الطبيعية جداً بعد انحراف المنخفض القطبي المركزي البارحة.

‏حتى لو أحسننا ببرد في الليل فإنه لايقارن بما قبله لأننا بعد يومين بمشيئة الله سينتهي أسبوع الدم الأسبوع ⁧الثاني من الشبط الذي تكون رياحه عاتية : (سيبيرية)شمالية غربية وبعدما ينتهي يدخل الأسبوع الأخير من أسابيع الشبط أسبوع الدسم في ٢٩ يناير وبدخوله نهاراً نحس بالدفأ ماعدا الليل فإن آخره يبرد.

وفي ٣٠ يناير تنتهي المربعانية بحسابها الحقيقي المطابق للواقع لأنها هي بداية فصل الشتاءفي “٢٢ديسمبر ” ، ومن الطبيعي إذا انتهت المربعانية انتهى أشد البرد.

وسوف نتابع معكم بتقارير متواصلة بهذا الخصوص