لبناني يوجه رسالة بخط يده إلى الوزراء الجدد (صورة)

بيروت(صدى):

وجه مواطن لبناني رسالة بخط يده إلى الحكومة المؤلفة جديدًا مطالبًا منها بإعادة الأموال المنهوبة من مال الدولة إلى الشعب اللبناني.

وقال في الرسالة: ” حضرة الوزراء الجدد المحترمين.. أنا مواطن لبناني، أتقدم منكم بطلب مهم وهو أن تعيدوا لنا الأموال المنهوبة وزجّ كل من سرق فلسًا واحدًا من المال العام في السجن ” .

وأضاف: ” لأننا بشر ونحتاج إلى الراحة والنوم بدلًا من القيام بثلاث أربع شغلات في اليوم والقلق على فقدان ودائعنا القليلة جدًا لقيمتها بينما هم يسرحون ويمرحون وينعمون بثرواتهم وقصورهم القاهرة ” .

وتابع: ” القضاء دعاوى مرفوعة، وملفات كبيرة، وجوارير وشنط سفر مملوءة بس ما سمعنا ولا قضية وصلت لنتيجة، أففف معقول هيك؟! كلنا ننتظر ردكم.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ” .