لبناني يوجه رسالة بخط يده إلى الوزراء الجدد (صورة)
وجه مواطن لبناني رسالة بخط يده إلى الحكومة المؤلفة جديدًا مطالبًا منها بإعادة الأموال المنهوبة من مال الدولة إلى الشعب اللبناني.
وقال في الرسالة: ” حضرة الوزراء الجدد المحترمين.. أنا مواطن لبناني، أتقدم منكم بطلب مهم وهو أن تعيدوا لنا الأموال المنهوبة وزجّ كل من سرق فلسًا واحدًا من المال العام في السجن ” .
وأضاف: ” لأننا بشر ونحتاج إلى الراحة والنوم بدلًا من القيام بثلاث أربع شغلات في اليوم والقلق على فقدان ودائعنا القليلة جدًا لقيمتها بينما هم يسرحون ويمرحون وينعمون بثرواتهم وقصورهم القاهرة ” .
وتابع: ” القضاء دعاوى مرفوعة، وملفات كبيرة، وجوارير وشنط سفر مملوءة بس ما سمعنا ولا قضية وصلت لنتيجة، أففف معقول هيك؟! كلنا ننتظر ردكم.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ” .
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