كالياري يقدم هدية ليوفنتوس قبل لقاء نابولي

طلال الغامدي(صدى):

حسم التعادل الإيجابي، لقاء إنتر ميلان وكالياري، بنتيجة هدف لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجّل لاوتارو مارتينيز أول هدف في اللقاء بعد نصف ساعة من الشوط الأول، ليضع الإنتر في المقدمة.

وتمكن كالياري من إدراك التعادل في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، عندما أحرز رادجا ناينغولان هدفًا في شباك فريق كونتي.

وأصبح رصيد إنتر ميلان 48 نقطة في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، والذي لديه الفرصة للانطلاق بالصدارة خلال لقاءه أمام نابولي اليوم.