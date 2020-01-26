بالصور.. «شتاء طنطورة» يشهد أروع الإطلالات من فاشينيستا سعوديات

نايف السالم(صدى):

شهد مهرجان شتاء طنطورة هذا الموسم أزياء متناسقة تعمل على الحماية من البرد وتبدو مناسبة ارتدتها فاشينيستا سعوديات، ومن بينها إطلالة نجود الرميحي التي اعتمدت على Mix and match بين القمصان الناعمة الصيفية و الشيلان الشتوية الكبيرة.

وأطلت يارا النملة بالألوان الداكنة من الرمادي والبني التي تليق بالوان البشرة الزيتونية، وأرفقتها بالترانشكوت الذي لا تبطل موضته؛ فيما تألقت الفاشنيستا آلاء بلخي بمعطف متوسط الطول باللون الأبيض الباهت و الفوشيا.

وظهرت تمارة قباني، بإطلالة موحدة اللون و معطف فرو الملائم لهذه الفترة الباردة من العام؛ فيما ينصح باقتناء سترة أو معطف فرو في خزانتك لما لها من قدرة على اضفاء مسحة من الأناقة الفاخرة على إطلالتك.