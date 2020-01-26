برشلونة يلاحق «هدافا من أصول عربية» لتعويض سواريز

ماجد محمد(صدى):

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني البحث عن مهاجم جديد، بعد إبعاد المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز حتى نهاية الموسم.

وقال موقع ” فوت ميركاتو ” الفرنسي، إن النادي الكتالوني قدم عرضا بقيمة 80 مليون يورو، للتعاقد مع مهاجم موناكو الفرنسي، ذو الأصول العربية، وسام بن يدر، الذي يقدم موسما استثنائيا في فرنسا.

وسجل المهاجم الفرنسي ذو الأصول التونسية، 15 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم بقميص موناكو، ويتصدر قائمة هدافي الدوري بـ14 هدفا، متفوقا على كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان.

وقال الموقع إن مسؤولين من برشلونة التقوا بنظرائهم في موناكو، وبممثلين للنجم الفرنسي، للتفاوض بشأن احتمال ضم المهاجم، وإن التعاقد مع بن يدر، مهمة صعبة بسبب تمسك موناكو باللاعب، الذي بات نجم الفريق الأول هذا الموسم.