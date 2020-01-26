بالصور .. شبشب وبيجامة سما المصرى تشعلان معرض الكتاب بالقاهرة

القاهرة(صدى):

فاجئت الراقصة المصرية سما المصرى زوار معرض الكتاب المقام فى القاهرة ، عندما قامت بزيارته مرتدية بيجامة وشبشب .

وتسبب وجودها فى إرباك الحركة داخل المعرض، حيث اقبل الزوار على التصوير معها.

واعتادت الراقصة المصرية على القيام بتصرفات مثيرة للجدل، وبالأمس نشرت صورة لها معلقة عليها بانها فى القطب الشمالى فى إشارة منها باشتداد برودة درجات الحرارة.