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    يناير

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  3. فزع داخل بقالة في تركيا لحظة وقوع الزلزال

فزع داخل بقالة في تركيا لحظة وقوع الزلزال




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