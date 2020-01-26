بالفيديو.. تفاصيل وفاة والد ساديو ماني لعدم وجود مستشفى في قريته

نواف السالم(صدى):

روى النجم السنغالى ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، مأساة وفاة والده قبل نحو 20 عامًا في قريته الصغيرة بامبالي جنوب السنغال التي لا يوجد بها مستشفيات حينها؛ ليتلقى الفاجعة الكبرى التي أثرت على حياته.

وقال ساديو ماني في الفيلم الوثائقي الذي نشرته قناة “كانال بلس” الفرنسية بعنوان “صنع فى السنغال”، والذى رصدت خلاله رحلة أفضل لاعب فى قارة أفريقيا لعام 2019: ” كنت في السابعة من عمري ألعب كرة القدم بالقرب من أرض قريتي وجاء أخي وأخبرني بأن والدنا قد توفى، لم أصدق ما حدث ” .

وتابع نجم ليفربول: ” لم أصدق ما سمعته، كان أبي يعاني من آلام في معدته، ونقل إلى مستشفى خارج قريتنا، بسبب عدم وجود مستشفى فىيمسقط رأسي وتوفي هناك “، لافتًا إلى أنه لم يستطع دفنه في قريته بسبب حركة تمرد في بلاده ودفنه بالمكان الذي توفي فيه.