الكويت في حفل ختام مهرجان الإبل

وكالات(صدى):

حضر ممثل سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سمو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد والوفد المرافق له، فعاليات الحفل الخاتمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الرابع.

ورعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالصياهد الجنوبية للدهناء اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة.

و استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كلا من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك مملكة البحرين، ومعالي الشيخ سعد محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية لسلطنة عمان، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، والشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، والشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.