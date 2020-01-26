طبيب يكشف عن قصة موثرة لأمير منطقة عسير 

أبها(صدى):

أزاح استشاري جراحة الوجه والفكين واضطرابات النوم، الدكتور سليمان الرويلي، الستار عن قصة مؤثرة لأمير منطقة عسير، تركي بن طلال آل سعود.

وأضاف الرويلي، قائلا:” الأمير تركي خضع لعملية جراحية بتخدير كامل، وحضر في اليوم نفسه اجتماع عمل استمر عشر ساعات، بعدما حصل على موافقة طبيبه”.

وأوضح الرويلي أن الأمير تركي طلب منه السماح له بحضور الاجتماع بالنظر لأهميته، فوافق الطبيب الرويلي بشرط تأجيل موعده، وهو ما تم بالفعل، مشيرا:” حضر الأمير الاجتماع بينما بقي المحلول الوريدي مثبتا في يده لإعطائه مسكنات الألم خلال الاجتماع”.