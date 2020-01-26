فتاة تصاب بالصلع بسبب «الصبغة»

واشنطن(صدى):

خسرت فناة أمريكية شعرها حينما أرادت أنه تجعله أملس. وروت الناشطة الأمريكية، هانا فورسييه، تفاصيل مأساتها،

حيث ذكرت أنها أرادت ان تصبغ شعرها باللون الورى، مضيفة أن بعد أن صبغته وجدت أنها تحتاج لفرد شعرها المجعد، لذلك قامت باستخدام أحد منتجات فرد الشعر إلا أن النتيجة لم تأتى بالغرض المرغوب، حيث تسقط خصلات من شعرها، وقامت بحلقه كوسيلة لمعالجة قبح ما حدث فى رأسها.

أوضحت أن سبب تساقط شعرها جاء بسبب عدم قراءتها للإرشادات التى كتبت مع المنتج، حيث كتب فى المنتج أنه غير صالح للشعر التالف والضعيف.