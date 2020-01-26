البيئة تضبط 5 مواطنين لمخالفتهم نظام الصيد بجدة ورابغ

مكة المكرمة(صدى):

تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط خمسة مواطنين مخالفين لنظام صيد الأسماك بمحافظة جدة.

وأعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، أنهم أثناء صيدهم استخدموا أدوات مخالفة «مشك»، حيث تمت مصادرة المصيد من «الاستاكوزا» وإعادتها إلى البحر؛ لكونها ما زالت حية، كما تم ضبط بندقية صيد بحري، وخمس شباك للصيد المحظورة «الأشورة» في «رابغ»، وبندقية صيد.

وأشار إلى إنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بصروم في جدة، وحرس الحدود بأبو خشبة في رابغ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، مؤكدا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية.