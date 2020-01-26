بالصور.. «مسجد المُستراح» يروي عراقة التاريخ الإسلامي بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

بُنيّ مسجد المستراح بمنطقة المدينة المنورة، في العهد النبوي؛ حيث يقع في الجهة الشمالية الغربية لـ ‎” المسجد النبوي ” على بعد 2500 متر.

وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، اليوم الأحد، أنه سمي مسجد بني حارثة بالمُستراح؛ لأن النبي جلس فيه للاستراحة أثناء رجوعه ﷺ من ‎غزوة أحد.

وفي السياق نفسه، كشفت الأمانة أن مكوناته هي: مستطيل البناء؛ بينما مساحته 491م2؛ فيما يوجد به 3 مداخل للمسجد، ويعلوه قبة ومنارة واحدة.