بالفيديو.. شيلاء سبت تظهر بإطلالة غريبة وتتهم الجمهور بالغيرة

المنامة(صدى):

ظهرت الفنانة شيلاء سبت، بإطلالة غريبة حيث غطت رأسها بالكامل وأخفت جانباً كبيراً من جبهتها بطرحة شفافة.

وعلقت سبت على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على ” إنستجرام ” قائلة: “إذا طلعت فنانة شكلها شوي حلو او زين.. ما يحبونها.. يتركونها.. ليش؟ غيرة.. يسبونها.. يطقون في حتى موهبتها وكل شي.. ويكون هي إلها 10 سنين.. 20 سنة تمثل.. طق طق طق”.

وأضافت: “وتطلع واحدة يعني أقل جمالاً وأقل اهتماماً وأيا كان.. يرفعونها السما حتى لو كانت أقل موهبة.. ولو ما كانت خليجية يطقونها ( تلوع الكبد.. و.. و..)”.

وأثار المقطع غضب الكثيرون حيث اعتبرو أن تصريحات شيلاء سبت مسيئة للجمهور الخليجي وتصفه بالعنصرية والتصرف بطفولية.