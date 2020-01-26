محمد علي يعتزل السياسة بعد فشله في تحريض المصريين (فيديو)

القاهرة(صدى):

أعلن المقاول المصري والممثل محمد علي، عن اعتزاله السياسة بعد فشله في تحريض الشعب المصري على التظاهرات وإشعال الفوضى في البلاد.

وخرج محمد علي، في مقطع فيديو بعد مرور يوم 25 يناير الجاري دون حدوث أعمال شغب وتظاهرات، يؤكد أنه من الوارد أن يكون قد أخطأ وأنه يُحب مصر وسيعتزل السياسة ويتفرغ لعمله الأصلي.

وحاول المقاول المصري محمد علي، على مدار الأشهر الماضية تحريض الشعب المصري على التظاهرات، فيما كشف محللون سياسيون أنه مدعومًا من النظام القطري والنظام التركي ليكون أداة جديدة لديهم لإحداث الفوضى في مصر.

ولم يستجب الشعب المصري لدعوات محمد علي وغيره من عناصر جماعة الإخوان الهاربين إلى تركيا، وكان يوم 25 يناير هو اليوم الذين راهنوا عليه لكن الشعب المصري احتفل بعيد الشرطة وذكرى يناير، وأفشلوا محاولات زعزعة استقرار البلاد.

