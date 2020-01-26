أمير الشمالية يستقبل مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

فاطمه الرويلي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة فهد بن فريح الشمري، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه التقرير السنوي عن أعمال الصندوق الزراعي .

واطلع سموه خلال اللقاء، على ما تضمنه التقرير الخاص بفرع صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة، من أعمال وإنجازات تم تحقيقها لتحفيز التنمية الزراعية في المنطقة، منوها سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من اهتمام كبير للأمن الغذائي والمائي المستدام وذلك سعيا لتحقيق التنمية الشاملة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال تنمية كافة القطاعات الاقتصادية لاسيما ذات الميزات النسبية.

وأبرز سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ما تتميز به المنطقة من الثروة الحيوانية بما يحقق الاستفادة منها لدعم قطاع الزراعة بالمنطقة، بما يسهم في تعزيز وزيادة رفاهية المجتمع وتنمية المنطقة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والقطاع الزراعي، مشدداً على أهمية التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الزراعي ومنها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة التجارة والاستثمار، والغرفة التجارية والصناعية بعرعر وجمعية المواشي وغيرها لتحقيق التكامل في مجالي التخطيط والتنفيذ للوصول للفاعلية والكفاءة المثلى.