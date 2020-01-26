لجين عمران تجري عملية جراحية بعد تعرضها لحادث مؤسف 

أميرة خالد(صدى):

عقبت الإعلامية لجين عمران على حادثة طعن سمكة، رقبةَ صياد إندونيسي، مستذكرة حادثة وقعت لها أثناء رحلة صيد واضطرت إلى إجراء عملية جراحية بسيطة.

وكتبت لجين في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع ” تويتر”، قائلةً: «كان خيط الصيد معلقًا فيه خطافان لتعليق الطعم، ورميته بسرعة باتجاه البحر.. ما أعرف كيف رجع الخيط علي ودخل الخطاف في إصبعي».

وأوضحت عمران أنه تم إجراء عملية جراحية بسيطة في المستشفى استلزمت خياطة الجرح، بالإضافة إلى أخذ حقنة ضد التسمُّم.