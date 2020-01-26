مصرف الراجحي یعلن عن وظیفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مصرف الراجحي عبر موقعھ الإلكتروني (بوابة التوظیف) عن وظیفة إداریة شاغرة (للرجال)، لحملة درجة البكالوریوس في التخصصات الإداریة والمالیة، للعمل بالمصرف بمدینة الریاض، بمسمى (مسؤول ائتمان الشركات)،

واشترط المصرف أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة، أعلن مصرف الراجحي عبر موقعھ الإلكتروني (بوابة التوظیف) توفر وظیفة إداریة شاغرة (للرجال)، لحملة درجة البكالوریوس في التخصصات الإداریة والمالیة، للعمل بالمصرف بمدینة الریاض، بمسمى (مسؤول ائتمان الشركات).

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