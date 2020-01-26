فتاة تقاضي والدها في المحاكم لتنقذ زفافها

القاهرة(صدى):

رفعت فتاة مصرية دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة من أجل إلزام والدها بدفع قيمة مصاريف زواجها والبالغة 250 ألف جنيه.

وأوضحت الفتاة أنها اقدمت على اتخاذ تلك الخطوة بعد أن رفض والدها تحمل متطلبات زفافها برغم تيسر أحواله المادية.

وذكرت الفتاة أن والدها طلق والداتها ورفض الإنفاق عليها، لتقضى 15 عاما فى المحاكم بسبب قضايا الرؤية والنفقة والحضانة، مؤكدة أنها قررت أن تقاضى والدها حتى تنقذ زفافة المهدد بالإلغاء بسبب تعذرها عن توفير مستلزمات جهازها.