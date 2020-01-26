اتهام مشهورة باستغلال وفاة دانة الحيدر لجمع الأموال

خالد الظفيري(صدى):

أثارت إحدى الشهيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الاستياء والغضب بعد استغلالها وفاة الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر؛ للترويج إلى أحد المطاعم.

وعلّقت المشهور وتدعى «نهال»، على وفاة دانة الحيدر قائلة: «هذا المطعم كانت تحبه دانة الله يرحمها كل ما يصورها شهاب تروحله، وتاكل منه عاد جد ذوقها حلو، جربت هذا المطعم بالكويت قبل كم شهر.. لذيذ».

ورأى الجمهور أنها استغلت وفاة دانة بهدف الترويج للمطعم دون مراعاة حرمة الميت، متهمين إياها بأنها تاجرت بها ولم تهتم لمشاعر ذويها.

وتوفيت الفنانة الكويتية الشابة عن عمر 21 عاما،بعد دخولها بغيبوبة استمرت لنحو 7 أيام، وذلك يوم الجمعة الماضية.