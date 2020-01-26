بلدية خميس مشيط تتجاهل سكان العزيزية رغم تعرُّضهم للخطر (صور)

فهد القزيز(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، تدهور أحد طرق حي العزيزية بمحافظة خميس مشيط، ووجود خط ترابي فيه ما يُعرض السكان للخطر.

وأوضحت الصور التي حصلت عليها «صدى»، الرمال على جانبي الطريق بجانب خزان المياه ومدرسة تحفيظ القرآن الأرقم بن أبي الأرقم، فيما أكد سكان الحي أنهم طالبوا البلدية بتسويته لكن لم تستجب.

وأكد أحد الأهالي، أن بعض قائدي السيارات يسيرون بسرعة جنونية ما يُعرضهم للأذى والمرض بسبب الأتربة التي تثار من سرعة السيارات خاصة وأن بعض الأطفال يعانون من «الربو».

وطالب الأهالي عبر «صدى»، الجهات المعنية بأن «تزفلت» الخط الترابي ووضع مطبات لسلامة أهل الحي.