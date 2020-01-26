براءة صالح الجسمي وحبس مريم حسين

دبي(صدى):

قضت محكمة جنح دبي في الإمارات، اليوم الأحد، بإبعاد الفنانة مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، فضلًا عن براءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه في القضية المتداولة بينهما منذ قرابة عام.

وجاء الحكم بشكل نهائي، بعدما أدين الطرفان في وقت سابق، بالسب والقذف؛ حيث تم الحكم بدفع غرامة 100 ألف درهم مناصفة بين الطرفين، بالإضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر.