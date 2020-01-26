مستشفى حريملاء يشهد نجاح أول عملية إزالة المياه البيضاء لمسنة 

محمد السعران(صدى):

‏أجريت بمستشفى ‎حريملاء لأول مرة عملية إزالة المياه البيضاء من العين باستخدام تقنية الفاكو لمريضة سعودية تبلغ من العمر 50 عاماً .

حيث قام فريق طبي بقيادة د/محمد التركي استشاري جراحة العيون بإجراء العملية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مستشفى حريملاء العام يشهد مؤخراً تطوراً ملموساً وذلك باستقطاب كوادر طبية مطلوبة ومتخصصة للارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجع والمريض من خلال الطبيب الزائر أو الانضمام للطاقم الطبي بالمستشفى بصفة مؤقتة أو دائمة .ومن ضمن هذه الكوادر والتخصصات : الدكتور محمد التركي ‏استشاري ماء أزرق وابيض وحاصل على البورد وزمالة الجلوكوما من مستشفى الملك خالد التخصصي،‏ و الدكتور يوسف خوجة

أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل والطب الرياضي والمناظير .

‏ والدكتور راجيش برافيتشندرا استشاري جراحة عظام من جانبه قدّم مدير مستشفى حريملاء العام الأخصائي بجاد الحمراني الشكر الجزيل لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د/ محمد التويجري ومساعده للخدمات العلاجية د/ علي الجمعة على دعمهم اللامحدود.