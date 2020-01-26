بالفيديو.. مشاهد مسربة لأحلام تكشف ارتدائها لمجوهرات صيني مقلدة !

أميرة خالد(صدى):

أثار مقطع فيديو جدل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي حول مجوهرات الفنانة الإماراتية احلام .

وخلال الفيديو عرض متخصص في التسوق مجموعة من الصور المسربة لأحلام وهي تشتري مشغولات ومجوهرات مقلدة من الصين.

وأكد أن الفنانة كامت تتسوق قبل حفل لها بأربعة ايام وارتدت نفس المجوهرات في الحفل.

وكانت مجوهرات احلام قد أشعلت حديث السوشيال ميديا بعد تردد أنباء عن سعرها البالغ 7 مليون دولار.