اعتماد الدعوى الجماعية ضد المسؤولين عن المخالفات على مجموعة المعجل

الرياض(صدى):

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).

وأكدت أن القرار صدر بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

وأضافت: استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد تاريخ نشر أول قوائم مالية لها “مرحلة ما بعد الاكتتاب” بتاريخ 2008/07/12 م وتم الاحتفاظ به لحين إعلان الشركة بتاريخ 2012/02/22 م عن تحقيقها لخسائر خلال الربع الرابع من العام 2011م بلغت (1,034) مليون ريال، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة (90) يوماً من تاريخ 1441/04/05 هـ الموافق 2019/12/02 م.

وسيتم تقديم الطلب من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــا