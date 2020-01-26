بالفيديو.. طيار يستعرض بطائرته ويقتل شخصين

أميرة خالد(صدى):

وثق فيديو لحظة قيام طيار فريق “ريد بول الجوي” باستعراض مهارته بطائرة صغيرة في جواتيمالا.

و كان الطيار يدور بالطائرة في الهواء، يرتفع بها تارة ويهبط تارة أخرى، وفجأة اقترب من الأرض بشكل كبير، وحاول الطيار الارتفاع بها مرة أخرى، ولكنه فشل واصطدمت الطائرة بالأرض وتحطمت.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين بينهما الطيار، واعتبر شخص ثالث في عداد المفقودين.

وجدير بالذكر أن فريق “ريد بُل الجوي” تأسس في عام 2003، ويقوم بتقديم سلسلة دولية من السباقات والاستعراضات الجوية.