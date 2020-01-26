بالصور.. بر جدة تؤهل 120 مسؤولاً وموظفاً بالقطاع الخيري

نايف السالم(صدى):

اختتمت جمعية البر بجدة يوم أمس ثلاث ورش عمل تطويرية أقيمت بمقر الجمعية للعاملين بالقطاع الغير ربحي ، وشارك فيها 120 مسؤولاً وموظفاً يمثلون 20 جهة خيرية بمنطقة مكة المكرمة.

وأبان رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي أن الجمعية قدمت الكثير من الدورات وورش العمل الخاصة بمنسوبي القطاع الغير ربحي على مدار العام بحيث يكون لها الريادة في هذا المجال فهي القلب النابض للجمعيات الخيرية بجدة واسهاماً منها في هذا المجال احتضنت نهاية العام الماضي 2019 الاجتماع الأول للجمعيات الخيرية بهدف التعاون وامكانية عقد اتفاقيات وشراكات للرقي بالخدمات وتطوير العاملين في المنظمات غير الربحية.

وبيّن الدكتور قاضي أنه بتنسيق مع إدارة التنمية الاجتماعية ولرفع ثقافة العاملين في القطاع الغير ربحي ووفق رؤية المملكة 2030 أقيمت على مدى الثلاث أيام الماضية ثلاث ورش عمل تطويرية بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد تحت عناوين هامة للمنظمات غير الربحية (كالمهارات الحديثة في العمل الخيري والاجتماعي ) ، و ( التسويق وتنمية الموارد المالية للقطاع غير الربحي ) ، (بناء القدرات في المجال التطوعي لفئة الأيتام والشباب) وجميعها قدمها المدرب والخبير الدولي الأستاذ ماهر أبو حجلة مدير مشروع ببرنامج بناء القدرات بمؤسسة الملك خالد وذلك لتعريف المشاركين بالطرق الحديثة في مجال تنمية الموارد المالية والتسويق ورفع قدراتهم وحثهم على المشاركة بالعمل التطوعي وقد أبدى المستشار سعادته بهذا الحراك التنموي المشهود له في الجمعية وحملها راية التطوير في هذا المجال والعمل على تنسيق الجهود وبناء قدرات العاملين والموظفين في القطاع الثالث والاهتمام بقطاع الشباب والتركيز على العناية بالأيتام ، وكذلك الاقبال الكبير على المشاركة والحضور والتفاعل والشغف في الحصول على المعلومات والتمكن من المهارات على مدار الثلاثة ايام، ودعى الجمعية بالاستمرار في دعم وتنفيذ برنامج التنمية البشرية حيث ان بناء الانسان وتمكينه هو الأساس الذي ينقل عمل القطاع الثالث الى التنمية الشاملة والمستدامة مما سيسهم في تحسين مستوى مجالات المجتمع على كافة المستويات انطلاقاً من الأسرة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتعليمي وغيرها من مجالات المنظومة التي يتشكل منها المجتمع النموذجي ، فيما قال الأستاذ محمد ابو ملحه المشرف العام على نادي البر التطوعي ان الجمعيه تحرص على ان تقيم الدورات التدريبية والورش التعليمية لمنسوبيها وكذلك للعاملين في القطاع الغير ربحي حيث تعتبر هذه الورش التدريبية أول تعاون بين البر ومؤسسة الملك خالد لخدمة المجتمع في تطوير العمل الخيري ، وجمعية البر بجدة حريصة على فتح ابوابها للمقترحات والمساهمات البدنية والفكرية والمالية في طور تقديم الخدمات الاجتماعية المميزة والناجحة.