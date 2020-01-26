الفلبين تطلب إعدام كوتيين متهمين في قتل عاملة

خالد الظفيري(صدى):

أعلن وزير الشؤون الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين جونيور، عن رفضه لأي دية مالية بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية في الكويت، مطالبًا بإعدام مواطنين كويتيين متهمين بقتلها.

وأكد الوزير الفلبيني، على رفضه أي عرض بدفع الدية في قضية مقتل العاملة الفلبينية جانلين باردينال فيلافيندي، واصفًا ما حدث بأنها «قُتلت بوحشية على يد صاحب عملها في الكويت».

وأضاف: «المحامي الذي عيّنته الفلبين لمتابعة القضية غير مصرّح له باقتراح أو قبول أموال الدم من قتلة فيلافيندي»، متابعًا «في حال معرفتي بأن شخصاً ما من منتسبي وزارة الخارجية قد اقترح مثل ذلك فإنه سيطرد فوراً».

واستطرد: « كل ما يهمني هو الدم للدم. وفي الوقت نفسه، سأقوم بنشر صور تشريحها في قاعات وزارة الخارجية الفلبينية».

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، عن استياء واستنكار الكويت لتصريح وزير الخارجية الفلبيني، مضيفًا أنها تضمنت عبارات «تعد تجاوزًا مرفوضًا على اختصاصات السلطات الأمنية والقضائية في البلاد، ونهجًا غير مألوف في تعامل الدول يتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية، فضلاً عما يمثله من محاولة للتأثير على سير التحقيقات».

وأكد أن الكويت عرف عنها حرصها على أمن جميع من يعيش على أرضها ومعاقبة من يتجاوز القانون وفق نصوص قوانينها وبما يحقق سيادة تلك القوانين ويجسد العدالة للجميع.