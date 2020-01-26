وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي يستقبل اللواء العتيبي واللواء الحارثي بمناسبة ترقيتهم

حامد العمري(صدى):

استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي صباح اليوم الأحد في مكتب سموه ، بوكالة الحرس الوطني بالقطاع الغربي اللواء ركن / محمد بن عايض بن عمير العتيبي ، واللواء ركن / صالح بن مرزوق مسفر الحارثي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 373 ) وتاريخ 21/05/1441هـ القاضي بترقيتهم من رتبة عميد إلى رتبة لواء .

وقد هنأ سمو الوكيل الألوية المترقين على الثقة الملكية الغالية, سائلا الله عز وجل أن تكون عوناً ودافعا لهم لتقديم المزيد من الجهود في خدمة الوطن الغالي ، كما حثهم سموه خلال الاستقبال على بذل قصارى جهدهم لخدمة الوطن وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر في تحمل المسؤليات المناطة بهم متمنيا لهم دوام التوفيق .

من جانبه أعرب اللألوية المترقين عن فخرهم واعتزازهم بالثقة الملكية الغالية ، مجددين العهد والولاء لولاة الأمر ببذل المزيد من العمل والإخلاص والتفاني في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن ، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية– يحفظه الله – داعين الله أن يمده بالصحة والعافية ، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار .

حضر الاستقبال مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي .