وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي يستقبل اللواء العتيبي واللواء الحارثي بمناسبة ترقيتهم
استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي صباح اليوم الأحد في مكتب سموه ، بوكالة الحرس الوطني بالقطاع الغربي اللواء ركن / محمد بن عايض بن عمير العتيبي ، واللواء ركن / صالح بن مرزوق مسفر الحارثي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم رقم ( أ / 373 ) وتاريخ 21/05/1441هـ القاضي بترقيتهم من رتبة عميد إلى رتبة لواء .
وقد هنأ سمو الوكيل الألوية المترقين على الثقة الملكية الغالية, سائلا الله عز وجل أن تكون عوناً ودافعا لهم لتقديم المزيد من الجهود في خدمة الوطن الغالي ، كما حثهم سموه خلال الاستقبال على بذل قصارى جهدهم لخدمة الوطن وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر في تحمل المسؤليات المناطة بهم متمنيا لهم دوام التوفيق .
من جانبه أعرب اللألوية المترقين عن فخرهم واعتزازهم بالثقة الملكية الغالية ، مجددين العهد والولاء لولاة الأمر ببذل المزيد من العمل والإخلاص والتفاني في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن ، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية– يحفظه الله – داعين الله أن يمده بالصحة والعافية ، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار .
حضر الاستقبال مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي .
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