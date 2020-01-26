طريقة استبدال المستندات منتهية الصلاحية في حساب المواطن

علي القحطاني(صدى):

جدد برنامج حساب المواطن، تأكيده على أهمية استبدال المستندات المنتهية الصلاحية وحذف المستندات القديمة حتى لا تتأثر أهلية المستفيد.

وورد إلى حساب المواطن عبر حسابه على “تويتر” استفسارا يقول: ” : وردتني هذه الرسالة.. عزيزي المستفيد نظراً لانتهاء صلاحية المستندات المرفقة لطلبكم، يرجى إرفاق مستند محدث ورفعه قبل تاريخ 25 يناير 2020، من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، عبر صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي وإرفاق مستند جديد، حتى لا تتأثر الأهلية.. فما هو المطلوب؟ وما هي الإجراءات المطلوبة؟”.

وجاء رد البرنامج كالتالي: أهلاً بك ، لابد من تحديث المستند منتهي الصلاحية وإرفاق مستند ساري الصلاحية حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك في الدورة القادمة عبر التوجه إلى البوابة الإلكترونية عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب ، إدارة المرفقات) وحذف المستند وإرفاق مستند ساري الصلاحية ، نسعد بخدمتك.