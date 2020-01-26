مشروبات لذيذة تقلل الدوخة .. تعرف عليها

أميرة خالد(صدى):

اذا كنت تعانى من الدوار بشكل متكرر، وترغب فى تقليلها، يمكنك الإستعانة بعدة مشروبات لذيذة ومفيدة فى نفس الوقت.

ومن المشروبات التى ينصح بتناوله لمعالجة الدوخة مشروب العسل، حيث يتم وضع ملعقتين من العسل فى كوب به عصير ليمون أو قرفه مغلى، كما يمكن الإكتفاء بتناول ملعقتين فقط من العسل أو شرب كوب من عصير الليمون سواء مغلى أو بارد للحصول على نفس الغرض المطلوب.

وبجانب ذلك، يعتبر اليانسون المغلي والجنزبيل المغلي أيضا من المشروبات التي ينصح بشربها لتقليل الدوخة.