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«بلدي أملج» يقف على المشاريع البلدية التي يتم تنفيذها بالمحافظة 

«بلدي أملج» يقف على المشاريع البلدية التي يتم تنفيذها بالمحافظة 
بدر الحارثي(صدى):

وقف رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة أملج اليوم ، على المشاريع البلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة ، بحضور رئيس البلدية المهندس غازي محمد العتيبي ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني .

واستمع رئيس وأعضاء المجلس البلدي لشرح عن المشروعات الجاري تنفيذها من قبل رئيس بلدية المحافظة،  كما تم خلال الجولة مناقشة عدداً من الملاحظات المختلفة .

وأوضح رئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني أن هذه الزيارات الميدانية تعد ركيزة أساسية لأعمال المجلس ، معرباً عن شكره لرئيس بلدية المحافظة على حرصه ومتابعته المستمرة للمشاريع الخدمية المقدمة لأهالي المحافظة وزوارها.

 

 


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