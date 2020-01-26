مكافأة مالية لمن يعثر على الكلب «دحدوح»

خالد الظفيري(صدى):

حددت أسرة كويتية، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ 500 دينار لمن يعثر على كلبها «دحدوح» المفقود منذ أيام.

وأوضح صاحب الكلب، أنه عاش مع العائلة لمدة 11 عامًا حتى أصبح جزءًا منهم يعيش معهم كل تفاصيل حياتهم.

وأكد أنه كان ونيسًا لوالدته بعد زواجه هو وأخته، لكنهم فوجئوا باختفاءه يوم الجمعة الماضية ولم يتمكنوا من العثور عليه.

وأشار إلى أنهم بحثوا عنه في كل شوارع المنطقة، واستنفذوا كل محاولات البحث عنه؛ حتى قرروا رصد مكافأة لم يدلي بمعلومات أو يعثر عليه.

وأفاد بأن الكلب « ذكر، لونه أشقر، وشعره متوسط، وعمره 11 عاما، وصغير الحجم، وغير مؤذ، وليس عليه طوق أو علامة مميزة».

وطالب كل من يعثر عليه أن لا يؤذيه وأن يحسن معاملته من باب الرفق بالحيوان.