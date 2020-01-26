وظائف إدارية شاغرة بالهيئة العامة للصناعات العسكرية
كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقا للتفاصيل التالية :
1- وظيفة “أخصائي التطوير التنظيمي ” ويشترط:
– بكالوريوس موارد بشرية.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في ذات المجال او ذي صلة.
2- وظيفة “سكرتير تنفيذي” ويشترط :
– شهادة الدبلوم ومافوقها
-خبرة 3 سنوات .
-اجادة اللغة الانجليزية.
-اجادة الحاسب الآلي “اوفيس “.
وأكدت الهيئة ان التقديم متاح من اليوم 26 يناير وذلك علي الرابطين التاليين لكل وظيفة علي الترتيب من هنــــــا و هنــــــــــا .
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