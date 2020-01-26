وظائف إدارية شاغرة بالهيئة العامة للصناعات العسكرية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقا للتفاصيل التالية :

1- وظيفة “أخصائي التطوير التنظيمي ” ويشترط:

– بكالوريوس موارد بشرية.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في ذات المجال او ذي صلة.

2- وظيفة “سكرتير تنفيذي” ويشترط :

– شهادة الدبلوم ومافوقها

-خبرة 3 سنوات .

-اجادة اللغة الانجليزية.

-اجادة الحاسب الآلي “اوفيس “.

وأكدت الهيئة ان التقديم متاح من اليوم 26 يناير وذلك علي الرابطين التاليين لكل وظيفة علي الترتيب من هنــــــا و هنــــــــــا .