مشاهد مروعة لنساء وأطفال يحاربون الجراد في أكبر هجمة له منذ 70 عامًا (صور)

نيروبي(صدى):

وثّقت صور، مشاهدًا مروعة لتفشِ الجراد الصحراوي في كينيا؛ إذ تعد المرة الأسوأ التي يجتاح فيها الجراد البلاد منذ 70 عامًا، بعدما دمرت الأراضي الزراعية وأصبحت تهدد الدولة الأفريقية بالجوع المدمر.

ويحاول المزارعون، مكافحة الجراد بأساليب بدائية جدًا لن تفيد شيئًا أمام الأسراب المتوحشة التي تقضي على الأخضر واليابس، وقد شوهد الأطفال وهم يلوحون بالبطانيات لمكافحته بشكل يُرثى له.

وتؤكد الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى حوالي 54 مليون دولار لزيادة رش المبيدات الجوية، وهي الطريقة الفعالة الوحيدة لمكافحتها، فيما صرّحت السلطات الإقليمية بأن سربًا واحدًا يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 150 مليون من الجراد لكل كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، وهي مساحة مساحتها حوالي 250 ملعبًا لكرة القدم.