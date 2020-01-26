دراسة: اللبن الزبادي يقلل الإصابة بسرطان الثدي

أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن الفوائد التي يقدمها اللبن الزبادى للنساء، حيث أكدت الدراسة أن تناوله بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأورام الثدى.

وأثبتت الدراسة أن خميرة اللبن تحتوى على بكتيريا تشبه تلك الموجودة فى لبن الأم، مضيفة أنها تساعد فى القضاء على البكتيريا المسببة للالتهابات والتى تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى.

ونصحت الدراسة بضرورة تناول اللبن الزبادى، مع عدم تحليته بالسكر حتى لا تفقد البكتيريا الصديقة كفائتها فى مكافحة البكتيريا الضارة، داعية إلى إضافة قطع من الفواكه إليه لتحسين مذاقه.