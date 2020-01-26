أهم مميزات شراء سيارة من وكالات هيونداي في المملكة

الرياض(صدى):

يوجد في المملكة وكلاء رسميين لسيارات هيونداي هم شركات الناغي والمجدوعي والوعلان .

ويمنك الحصول على عديد من المميزات في حالة شراء السيارة من الوكلاء الرسميين؛ كما ستشعر بأكبر قدر من الراحة والسلاسة .

وما يميز وكلاء هيونداي هو انتشار فروع الصيانة والخدمة السريعة الخاصة بها في أماكن ومدن مختلفة.

وتقدم الشركة عبر الوكلاء برنامج مميز باسم ما قبل الخدمة، والذي يعد برنامج خدمة صيانة أولية، حيث يقوم أحد أعضاء فريق خدمة هيونداي بزيارة العميل في مكانه وإصلاح العطل وذلك لضمان سلامة تشغيل السيارة مع تعريف العميل بأهم إجراءات الصيانة الذاتية وإجراءات الطوارئ.

ويقدم الوكلاء أيضا خدمة من المنزل إلى المنزل، فهي تسمح لعملاء وكلاء هيونداي الثلاثة بالحصول على فريق خدمة يقم زيارة منزلية لأخذ السيارة وإصلاح أية أضرار أو أعطال تعاني منها، ثم إرجاعها لمنزل العميل بعد الانتهاء، حيث يمكن حجز هذه الخدمة عبر الإنترنت أو الهاتف وذلك بتكلفة تتحدد بناء على الطراز والعطل.

وتقدم هيونداي لعملائها خدمة المساعدة على الطريق لمدة عام مجاناً مع مختلف طرازاتها، والتي تشمل خدمات تبديل الإطارات والتزود بالوقود وسحب السيارة وطلب تاكسي أو المساعدة بفتح باب السيارة بحالة وجود مشكلة ما، إضافة إلى خدمة رد تكاليف استئجار سيارة بديلة في حالة العطل وخدمة رد تكاليف استئجار سيارة بديلة في حالة الحادث.