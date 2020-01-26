السماح بذبح إناث المواشي دون إذن

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأمانات بالسماح لمربي الماشية والمواطنين بذبح الإناث من المواشي، دون الحاجة للحصول على إذن من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأكدت مصادر أن التوجيه التوجيه إلغاء المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام الثروة الحيوانية التي كانت تمنع ذلك، إذ تنص المادة على أنه : «يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية عدم ذبح إناث المواشي إلا بموجب إذن ذبح صادر ومعتمد من إحدى مديريات الزراعة أو فروعها للحالات التالية فقط، الإناث المصابة بعقم، والإناث غير الصالحة للتربية، خاصة المصابة بأمراض مزمنة أو كسور أو أورام خبيثة، والإناث المسنة والتي بلغ عمرها 5 سنوات في الضأن والماعز، و8 سنوات في الأبقار و15 سنة في الإبل».