الملحقية في أمريكا تتفاعل مع مناشدة المبتعث «العمرو» وتنهي ازمته في 24 ساعة

واشنطن(صدى):

أكدت الملحقية الثقافية للمملكة في الولايات المتحدة إنهاء مشكلة التأمين الطبي لنجلة المبتعث ” عمرو سليمان العمرو ” والوقوف على الحالة الصحية لها ومتابعتها حتي الإطمئنان عليها.

وقالت الملحقية في بيان لها انها تواصلت مع المبتعث وتم حل مشكلته عبر نظام سفير 2 وإنهاء طلبه في يوم واحد وتم تمديد التأمين الطبي لإبنته ولا يزال ساري.

كما أكدت علي انهاء ازمته دون مشكلات او تأخير مؤكدة حرص وزارة التعليم والملحقية علي راحة وسلامة جميع المبتعثين.

وكان المبتعث قد ناشد بمسعدته عبر “تويتر” راويا معانته مع مرض مولودته برساله مؤثرة وتفاعل معه العديد من المتابعين.