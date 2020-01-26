ضبط عمالة تٌدير معملا لتصنيع المعادن الثمينة بجدة

جدة(صدى):

ألقى مأموري الضبط القضائي بوزارة التجارة القبض على عمالة مخالفة تدير مصنعا لتصنيع المعادن بجدة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن العمالة حولت منزلاً إلى معمل غير مرخص لتصنيع الذهب بحي الكندرة جنوب محافظة جدة.

وأوضحت أنه يزاول النشاط في المعمل سبعة عمالة من جنسية آسيوية دون سجل تجاري أو تراخيص مزاولة نشاط المعادن الثمينة، إضافة لعدم توافر “دمغة” علامة تجارية لدى المعمل.

وحجزت الوزارة كميات من مشغولات الذهب تزن 300 كيلو جرام تمت إحالة عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، وأغلقت المقر وأحالت المالك والعمالة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم ومن ثم الإحالة إلى القضاء لمعاقبتهم وفقاً لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.