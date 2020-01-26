احمي نفسك من الاختراق بتغيير بسيط في إعدادات «واتساب»

وكالات(صدى):

يتعرض الكثير منا إلى الاختراق عبر تطبيق “واتساب”؛ بسبب جهلنا بحماية حساباتنا على تطبيق الرسائل الأشهر في العالم.

وكشف موقع “فوربس”، أنه يمكن حماية واتساب باتباع خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من دقيقة.

ويقول الموقع، إن بإمكان المستخدم تعيين رقم تعريف شخصي، سيمثل غطاءً أمنياً إضافياً، سيُوجب على المستخدم إدخاله لاستخدام واتساب من جهاز جديد.

وعادة ما يلجأ “الهاكرز” إلى الحصول على رسالة تحمل رقم التأكيد، ترسل إلى رقم هاتف جديد، كي يستولوا على حساب الواتساب من جهازهم، ولكن الإعداد الإضافي سيمنعهم من الاستيلاء على الحساب.