مفاجأة.. ظهور «العمة القوية» بجوار قاتل زوجها بعد اختفاء 6 سنوات

بيونج يانج(صدى):

في مفاجأة مثيرة الدهشة ‘ظهرت كيم كيونج هوي عمة زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ اون بعد قتله زوجها قبل 6 سنوات .

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد قتل الرجل “زعيم كوريا الشمالية السابق ” كيم يونغ ايل في حملة تطهير حسب ما قيل في البلاد ‘ بينما ظن الجميع ان زوجته ذهبت للمنفي او قتلت.

ويؤكد المحللون ان ظهورها بجانب من قتل زوجها يشير إلي الوضع السياسي المتردي في كوريا الشمالية إزاء الحقوق والحريات مع ديكتاتورية حاكمة قابضة علي الدولة بالنار والحديد.