مفاجأة.. ظهور «العمة القوية» بجوار قاتل زوجها بعد اختفاء 6 سنوات
في مفاجأة مثيرة الدهشة ‘ظهرت كيم كيونج هوي عمة زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ اون بعد قتله زوجها قبل 6 سنوات .
وكان الزعيم الكوري الشمالي قد قتل الرجل “زعيم كوريا الشمالية السابق ” كيم يونغ ايل في حملة تطهير حسب ما قيل في البلاد ‘ بينما ظن الجميع ان زوجته ذهبت للمنفي او قتلت.
ويؤكد المحللون ان ظهورها بجانب من قتل زوجها يشير إلي الوضع السياسي المتردي في كوريا الشمالية إزاء الحقوق والحريات مع ديكتاتورية حاكمة قابضة علي الدولة بالنار والحديد.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23498 ] نشر منذ 10 ساعات
الا يدل على انهم متفاهمين على الخلاص منه
اكيد مواعدها بشاب صغير